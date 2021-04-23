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Пятница, 23 апреля, 2021
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Костромских чиновников накажут за несвоевременную уборку города

Никита Брыкин
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Глава Костромской области Сергей Ситников потребовал наказать ответственных за организацию работ по уборке города, пишет портал «СМИ44».

В последнее время многие костромичи жалуются на нехватку мусорных контейнеров, несоблюдение графиков вывоза мусора, а также состояние контейнерных площадок.

Помимо этого, после проведения субботников на улицах города появились мешки с мусором, которые никто не вывозит. Жители Костромы также недовольны уборкой мусора с общественных территорий.

В итоге нескольким чиновникам вынесли выговор и замечание за ненадлежащую работу. Все обращения жителей по уборке мусора должны быть устранены до 26 апреля.

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