Костромских чиновников накажут за несвоевременную уборку города

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Глава Костромской области Сергей Ситников потребовал наказать ответственных за организацию работ по уборке города, пишет портал «СМИ44».

В последнее время многие костромичи жалуются на нехватку мусорных контейнеров, несоблюдение графиков вывоза мусора, а также состояние контейнерных площадок.

Помимо этого, после проведения субботников на улицах города появились мешки с мусором, которые никто не вывозит. Жители Костромы также недовольны уборкой мусора с общественных территорий.

В итоге нескольким чиновникам вынесли выговор и замечание за ненадлежащую работу. Все обращения жителей по уборке мусора должны быть устранены до 26 апреля.