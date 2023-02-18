Костромские депутаты постановили запретить друг другу говорить после скандала

Депутаты Костромской областной думы изменили регламент работы законодательного органа, написал портал «Kostroma.Today».

Теперь парламентариев смогут лишать слова на срок до трех месяцев.

«Законодатели приняли решение установить дополнительную меру воздействия на коллег, грубо нарушающих правила депутатской этики», — уточнили в пресс-службе облдумы.

Кроме того, депутатам, которые пропустят заседание, отныне предстоит принести с собой справку, в которой должна значится причина отсутствия.

Причиной этих мер мог стать конфликт с участием депутатов Евгения Щепалова и Дмитрия Грибкова. Первый оскорбленный высказываниями второго, прямо на заседании вызвал его на дуэль. Тот в ответ предложил устроить кулачный бой в цирке.