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Суббота, 21 августа, 2021
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Костромские цензоры прошлись по Пугачевой и Цою за их культовые песни

Никита Брыкин
Костромские цензоры прошлись по Пугачевой и Цою за их культовые песни

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Государственный архив новейшей истории Костромской области опубликовал аналитическую записку инструктора отдела пропаганды и агитации костромского обкома партии с критикой советских артистов, пишет Kostroma.Today.

В частности, больше всего досталось Алле Пугачевой. Цензоры признали бессодержательной песню «Расскажите птицы». Также к неправильным отнесли композиции «Осень» и  «Окраина».

«Они не отличаются большим вкусом, их тема избита», – написал цензор.

Также критикам не понравилась песня Виктора Цоя «Апрель». Досталось также Михаилу Боярскому за «Листья жгут».

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