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Четверг, 8 апреля, 2021
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Костромичи жалуются на новое озеро на месте детской площадки

Никита Брыкин

Жители улицы Физкультурная рассказали, что территория рядом с детской площадкой рядом с домом №11 превратилась в огромную лужу, которая больше похожа на озеро, пишет портал «Kostroma.Today».

По словам недовольных горожан, теперь там можно купаться. При этом дети не могут подойти к качелям.

«Затопило не только детскую площадку, но и подвалы», — обратили внимание горожане.

Некоторые пользователи пошутили, что скоро туда прилетят утки и будут радовать глаз.

В городской администрации отметили, что управляющая компания должна решить этот вопрос. Горожан посоветовали обратиться в адрес УК для отведения дождевых и талых вод с территории детской площадки.

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