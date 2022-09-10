Костромичи больше месяца не могут записаться к врачам

Костромичи жалуются, что не могут записаться к врачам больше месяца, пишет Kostroma.Today.

Одна из местных жительниц пояснила, что пыталась попасть на прием к терапевту через запись на Госуслугах.

«Только на прививки запись там. Сходила на прием, и снова неделю не могу записаться. Комплектуйте поликлиники. Не дело по три часа сидеть в очереди в единственный кабинет», – возмущается женщина.

Многие подтвердили ее слова, сославшись на ошибку при записи через Госуслуги.

В департаменте здравоохранения объяснили случившееся кадровым дефицитом медицинских работников в регионе.