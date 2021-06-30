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Среда, 30 июня, 2021
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Костромичей призвали «выйти из Средневековья» и сделать прививку

7info7
Костромичей призвали «выйти из Средневековья» и сделать прививку
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Департамент здравоохранения Костромы и лично его руководитель Николай Гирин, озадачены поведением жителей региона в вопросе вакцинации от коронавируса.

В настоящее время привиты лишь 24% взрослого населения Костромской области.

Медики связывают низкую активность прививочной компании с недостаточным уровнем сознания граждан.

— К сожалению, многие костромичи верят не высокопрофессиональным специалистам, а сомнительным источникам в интернете с информацией на уровне мракобесия и средневековья, — цитирует Горина KOSTROMA.TODAY

Сам глава депздрава привился ещё в январе. В настоящий момент в регионе можно привиться любой из трёх зарегистрированных вакцин.

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