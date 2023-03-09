«Кошечки собачки» в Рязани: юных зрителей и их родителей ждёт яркое шоу с участием любимых героев

Любимые герои мультсериала «Кошечки собачки» оживут на сцене рязанского МКЦ 26 марта. Юных гостей и их родителей приглашают на увлекательное шоу с участием маленькой леди-кошечки Алисы и её веселых и озорных друзей.

Начало шоу в 10.30. Успейте купить билеты для себя, своих детей и друзей! Они доступны по ссылке.

Также в ближайшее время в официальной группе 7info стартует розыгрыш билетов на шоу «Кошечки собачки». Следите за обновлениями и не забудьте принять участие в конкурсе. Возможно, удача улыбнётся именно вам.

На сцене вы увидите душу компании Дена, юную изобретательницу Вики, маленького хозяина Жоржика, собачку-модницу Мию, заботливую кошечку Бусю и, конечно, творческого котика Роберта. Вместе с неразлучными друзьями наши юные зрители переживут приключения, увидят разные ситуацию и подскажут маленьким героям выходы из них. А главное – устроят весёлые забавы, переживут аварию и изучат много новых и интересных вещей о мире.

Семь главных героев не только покажут, как дружить в любых обстоятельствах, но и как реализовывать свои таланты. Все юные зрители будут увлечены интереснейшей шоу-программой и играми с озорными и добрыми друзьями.

В конце представления каждый желающий зритель может сделать фото на память с любимыми героями! Каждого ребёнка ждёт подарок!

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