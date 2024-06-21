Пятница, 21 июня, 2024

Корпорация развития Рязанской области привлекла новых китайских партнеров

Автор: 7info

Опубликовано

Корпорация развития Рязанской области заключила соглашение о сотрудничестве с государственной холдинговой компанией машиностроения Чунцина. Документ был подписан руководителем Корпорации Вячеславом Несиным, представителем компании Чунцина господином Цзяном Цзинци и представителем АО «СЛСи-Рус» господином Ли Шобином.

Китайская сторона поможет в переговорах с местным бизнесом, пояснил зампред регионального правительства Артем Никитин. Перспективы инвестиционных площадок Рязанской области будут обсуждаться на деловых встречах представителей госкорпорации Чунцина и коммерческих предприятий Китая.

В настоящее время инвестиционный блок Рязанской области продолжает переговоры с несколькими китайскими компаниями, которые ищут возможности для локализации своих предприятий на территории региона. В ближайшие месяцы планируется организация деловых визитов представителей этой страны в Рязанскую область для ознакомления с инвестиционным потенциалом, форматами поддержки и возможностями для создания новых производств.

Корпорация развития Рязанской области — это специализированный институт, который занимается привлечением новых инвесторов и помощью в реализации инвестиционных инициатив. Она также предоставляет сопровождение бизнеса в режиме «одного окна» на всех этапах работы над проектом — от подготовки документов до запуска предприятия. Кроме того, Корпорация занимается развитием инвестиционной инфраструктуры и управлением индустриальным парком «Рязанский», который является флагманской площадкой региона.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Народный фронт призвал отремонтировать понтонный мост в Новомичуринске

В Рыбновском районе задержали пьяного 18-летнего мотоциклиста

Рязанские компании учатся работать эффективнее

Татьяна Панфилова: «Город окажет системе здравоохранения любую посильную помощь»

Имя Бориса Жаворонкова планируют присвоить одной из библиотек Рязани

Евгений Цыганов стал 76-летним Дедом

Рязанцам объяснили, как будет проходить регистрация домашних животных

Житель Рязани погиб в ДТП в Клепиковском районе

Протоиерей Алексий Супонькин умер в 43 года

Рязанская команда готовится к профсоюзному турслёту на озере Байкал

За 5 месяцев года в Рязанской области построено 2395 квартир

В Шиловском районе развёрнут временный пункт работы с потребителями электроэнергии

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Народный фронт призвал отремонтировать понтонный мост в Новомичуринске

Новости Рязани
Город Новомичуринск с районом дачных участков соединяет понтонный мост через Пронское водохранилище.

В Рыбновском районе задержали пьяного 18-летнего мотоциклиста

Новости Рязани
В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.

Рязанские компании учатся работать эффективнее

Новости Рязани
Более 2200 сотрудников предприятий, госорганизаций и офисных компаний Рязанской области прошли обучение на «Фабрике процессов».

Татьяна Панфилова: «Город окажет системе здравоохранения любую посильную помощь»

Гордума
В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» с 2021 года идет масштабная реконструкция поликлиники №2

Имя Бориса Жаворонкова планируют присвоить одной из библиотек Рязани

Новости Рязани
На личном приеме глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова встретилась с родными Почетного гражданина