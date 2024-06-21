Корпорация развития Рязанской области привлекла новых китайских партнеров

Корпорация развития Рязанской области заключила соглашение о сотрудничестве с государственной холдинговой компанией машиностроения Чунцина. Документ был подписан руководителем Корпорации Вячеславом Несиным, представителем компании Чунцина господином Цзяном Цзинци и представителем АО «СЛСи-Рус» господином Ли Шобином.

Китайская сторона поможет в переговорах с местным бизнесом, пояснил зампред регионального правительства Артем Никитин. Перспективы инвестиционных площадок Рязанской области будут обсуждаться на деловых встречах представителей госкорпорации Чунцина и коммерческих предприятий Китая.

В настоящее время инвестиционный блок Рязанской области продолжает переговоры с несколькими китайскими компаниями, которые ищут возможности для локализации своих предприятий на территории региона. В ближайшие месяцы планируется организация деловых визитов представителей этой страны в Рязанскую область для ознакомления с инвестиционным потенциалом, форматами поддержки и возможностями для создания новых производств.

Корпорация развития Рязанской области — это специализированный институт, который занимается привлечением новых инвесторов и помощью в реализации инвестиционных инициатив. Она также предоставляет сопровождение бизнеса в режиме «одного окна» на всех этапах работы над проектом — от подготовки документов до запуска предприятия. Кроме того, Корпорация занимается развитием инвестиционной инфраструктуры и управлением индустриальным парком «Рязанский», который является флагманской площадкой региона.