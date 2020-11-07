За прошедшие сутки от коронавируса в Липецкой области вылечились 77 человек

За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 77 человек. Еще 96 — заразились. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 8 741 случай заболевания коронавирусом. 7 094 человека вылечились, 77 — скончались, а еще 1 570 находятся на лечении.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- Липецк — 48;
- Елец — 2;
- Воловский район — 2;
- Грязинский район — 6;
- Добринский район — 3;
- Елецкий район — 2;
- Задонский район — 8;
- Краснинский район — 5;
- Липецкий район — 1;
- Становлянский район — 3;
- Тербунский район — 14;
- Хлевенский район — 2.
Напомним, за последние сутки в Липецкой области от коронавируса скончалась 37-летняя женщина. И у нее не было хронических заболеваний.