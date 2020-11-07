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За прошедшие сутки от коронавируса в Липецкой области вылечились 77 человек

Елена Лобанова

За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 77 человек. Еще 96 — заразились. Об этом сообщает региональный оперштаб. 

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 8 741 случай заболевания коронавирусом. 7 094 человека вылечились, 77 — скончались, а еще 1 570 находятся на лечении. 

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • Липецк — 48;
  • Елец — 2;
  • Воловский район — 2;
  • Грязинский район — 6;
  • Добринский район — 3;
  • Елецкий район — 2;
  • Задонский район — 8;
  • Краснинский район — 5;
  • Липецкий район — 1;
  • Становлянский район — 3;
  • Тербунский район — 14;
  • Хлевенский район — 2.
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Напомним, за последние сутки в Липецкой области от коронавируса скончалась 37-летняя женщина. И у нее не было хронических заболеваний.

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