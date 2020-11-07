За прошедшие сутки от коронавируса в Липецкой области вылечились 77 человек

За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 77 человек. Еще 96 — заразились. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 8 741 случай заболевания коронавирусом. 7 094 человека вылечились, 77 — скончались, а еще 1 570 находятся на лечении.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

Липецк — 48;

Елец — 2;

Воловский район — 2;

Грязинский район — 6;

Добринский район — 3;

Елецкий район — 2;

Задонский район — 8;

Краснинский район — 5;

Липецкий район — 1;

Становлянский район — 3;

Тербунский район — 14;

Хлевенский район — 2.

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Напомним, за последние сутки в Липецкой области от коронавируса скончалась 37-летняя женщина. И у нее не было хронических заболеваний.