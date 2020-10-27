За последние сутки в Липецкой области коронавирусом заболели 83 человека, а 56 вылечились

На 14:00 27 октября в Липецкой области за сутки выздоровели 56 человек, а еще 83 заболели COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Всего же с начала пандемии в региона зарегестрировано 7 769 случаев заболевания, из них 6 496 человек уже выздоровели, а 67 — умерли.
В настоящее время на лечении от COVID-19 находятся 1 206 зараженных. При этом в больницах зарегистрировано 363 пациента с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 475 с подозрением на выделение вируса.
В легкой форме болеют 483 человека. Они лечатся дома под присмотром врача.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- Липецк — 38;
- Воловский район — 1;
- Грязинский район — 11;
- Данковский район — 1;
- Добринский район — 5;
- Елецкий район — 6;
- Задонский район — 5;
- Липецкий район — 1;
- Становлянский район — 2;
- Тербунский район — 8;
- Усманский район — 1;
- Хлевенский район — 3;
- Чаплыгинский район — 1.