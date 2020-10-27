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За последние сутки в Липецкой области коронавирусом заболели 83 человека, а 56 вылечились

Елена Лобанова

На 14:00 27 октября в Липецкой области за сутки выздоровели 56 человек, а еще 83 заболели COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб. 

Всего же с начала пандемии в региона зарегестрировано 7 769 случаев заболевания, из них 6 496 человек уже выздоровели, а 67 — умерли. 

В настоящее время на лечении от COVID-19 находятся 1 206 зараженных. При этом в больницах зарегистрировано 363 пациента с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 475 с подозрением на выделение вируса. 

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В легкой форме болеют 483 человека. Они лечатся дома под присмотром врача. 

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • Липецк — 38;
  • Воловский район — 1;
  • Грязинский район — 11;
  • Данковский район — 1;
  • Добринский район — 5;
  • Елецкий район — 6;
  • Задонский район — 5;
  • Липецкий район — 1;
  • Становлянский район — 2;
  • Тербунский район — 8;
  • Усманский район — 1;
  • Хлевенский район — 3;
  • Чаплыгинский район — 1.

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