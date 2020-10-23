Врачи рассказали, как защитить себя от коронавируса и ОРВИ

Медицинский персонал как никто другой в этом мире знает, насколько тяжело людям приходится во время болезни. В настоящее время наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией. Однако большинство жителей Рязанской области пренебрегает мерами защиты и подвергает свое здоровье и здоровье окружающих опасности.

Советы врачей – это не прихоть и не пустые слова, это по-настоящему действенные меры, которые помогут вам уберечься от заболевания. Мы заботимся о вас, поэтому вновь и вновь просим соблюдать наши рекомендации:

– Если у вас нет острой необходимости, постарайтесь минимизировать посещение поликлиник и аптек. Именно там на данное время концентрируется больше всего людей с вирусными инфекциями.

– Находясь в общественном месте, пользуйтесь средствами индивидуальной защиты: масками и перчатками, соблюдайте социальную дистанцию. Не верьте слухам о том, что маски бесполезны. Мы, врачи и медицинские сестры ОКБ им. Н.А. Семашко, утверждаем, что их использование в разы сокращает возможность заражения.

– Чаще мойте руки с мылом – это уменьшит шанс заражения на 36%.

– По возможности избегайте посещения мест с большим скоплением людей. Особенно данную рекомендацию следует соблюдать людям старше 65 лет. Попросите ваших соседей или родственников купить продукты и лекарства. Если вам некому помочь, вы всегда можете обратиться за помощью к волонтерам РязГМУ им. И.П. Павлова по телефону 97-18-13.