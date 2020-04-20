Понедельник, 20 апреля, 2020
7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязанской области при необходимости развернут два инфекционных госпиталя

7info 2

В ДТП в Рязани пострадал ребёнок

Новости Рязани
Во вторник, 14 апреля, на улице Октябрьской в Рязани произошло ДТП. В 17.30 молодая женщина за рулём автомобиля «ВАЗ-2112» не уступила дорогу...
Узнать больше

Рязанская больница показала лица медиков, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом

Новости Рязани
Больница имени Семашко в Рязани опубликовала фотографии медиков, работающих с пациентами с коронавирусом. Пост размещён в официальной группе больницы в соцсети ВКонтакте. 
Узнать больше

Жители Касимова выступили против строительства многоэтажки

Новости Рязани
Жители Касимова выступили против строительства многоэтажки у себя во дворе. Они записали видеоролик и направили его губернатору Николаю Любимову.
Узнать больше
-

В случае необходимости в Рязанской области могут развернуть два инфекционных госпиталя. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, сообщает Первый канал.

Ещё два инфекционных госпиталя планируют организовать в Нижегородской области, один в Челябинской области и один в Приморском крае. В общей сложности будет создано 900 мест.

Всего в России планируется построить 16 новых госпиталей. Первый будет сдан уже в эту пятницу в Нижнем Новгороде.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцам предлагают прошагать до Берлина в онлайн-режиме

Новости Рязани
Рязанцы могут присоединиться к Всероссийской патриотической акции «Шаги памяти».Организаторы предлагают всей страной дойти до Берлина в онлайн-режиме. С 16...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания COVID-19

Коронавирус
В Рязанской области растёт число заболевших коронавирусом. Региональная лаборатория минздрава выявила ещё 22 случая. Еще 27 положительных тестов находятся...
Узнать больше

В ДТП в Шиловском районе погиб водитель

Новости Рязани
В субботу, 18 апреля, в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП. Около 16.30 на 115-м километре автодороги «Ряжск – Касимов – Нижний...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания COVID-19

Коронавирус
В Рязанской области растёт число заболевших коронавирусом. Региональная лаборатория минздрава выявила ещё 22 случая. Еще 27 положительных тестов находятся...
Узнать больше

В Рязани сняли клип про борьбу с коронавирусом

Видео
В социальных сетях Рязани появился клип «Коронавирус в Рязани не пройдет». Ролик снят на песню «Рязань — столица ВДВ». Но слова переписаны...
Узнать больше

Новые данные о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области

Коронавирус
Последние данные о коронавирусе в регионе от оперативной группы правительства Рязанской области
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

5 фильмов для Страстной субботы

Акценты
 Сегодня, 18 апреля  2020 года все Православные христиане проживают Страстную субботу. Страстная, Великая, Красильная… Так называют субботу, которая предшествует светлому празднику Пасхи. Как провести этот...
Узнать больше

Финансовая картинная галерея

Акценты
Выходы из дома ограничены, а решение финансовых вопросов не терпит отлагательств? Пришло время активно использовать возможности удаленных сервисов кредитных организаций и раз...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцам предлагают прошагать до Берлина в онлайн-режиме

В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания COVID-19

«Нива» протаранила пешеходов в Сочи: умерла женщина