В Рязанской области при необходимости развернут два инфекционных госпиталя

В случае необходимости в Рязанской области могут развернуть два инфекционных госпиталя. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, сообщает Первый канал.
Ещё два инфекционных госпиталя планируют организовать в Нижегородской области, один в Челябинской области и один в Приморском крае. В общей сложности будет создано 900 мест.
Всего в России планируется построить 16 новых госпиталей. Первый будет сдан уже в эту пятницу в Нижнем Новгороде.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram