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В Рязанской области для борьбы с коронавирусом увеличен объём резервного фонда правительства

Вера Бочкова

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В среду, 29 апреля, на заседании Рязанской областной Думы депутаты внесли изменения в региональный бюджет текущего года. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.
В соответствии с принятыми изменениями ассигнования резервного фонда правительства региона увеличены на 700 миллионов рублей.
Увеличение объёма резервного фонда необходимо  для организации мероприятий по предупреждению и ликвидации ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, пояснила министр финансов Рязанской области Марина Наумова.
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