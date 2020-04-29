В Рязанской области для борьбы с коронавирусом увеличен объём резервного фонда правительства

-
В среду, 29 апреля, на заседании Рязанской областной Думы депутаты внесли изменения в региональный бюджет текущего года. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.
В соответствии с принятыми изменениями ассигнования резервного фонда правительства региона увеличены на 700 миллионов рублей.
Увеличение объёма резервного фонда необходимо для организации мероприятий по предупреждению и ликвидации ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, пояснила министр финансов Рязанской области Марина Наумова.
‡агрузка...
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram