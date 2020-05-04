В Рязани выявили 70 нарушителей самоизоляции

В Рязанской области выявлены первые 70 нарушителей режима самоизоляции. Сделать это удалось с помощью геолокации.
Геолокация средств мобильной связи не требует использования личных данных из телефонов граждан. Информация поступает из базовых станций сотовой сети.
Как сообщает опергруппа регионального правительства, перемещения граждан проверялись с 18 апреля по 1 мая. По данным на 4 мая выявлено 43 233 гражданина, прибывших в Рязанскую область из других регионов. Все они должны оставаться дома в течение 14 дней.
За нарушение самоизоляции предусмотрен штраф в размере до 30 тыс. рублей.
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