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В Рязани прошло лазерное шоу для маленьких пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в больнице №11. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Шоу с весёлой музыкой показали под окнами больницы, чтобы порадовать ребят и медиков.

Юные пациенты, у которых заболевание протекает в тяжёлой форме, находятся в отдельных боксах нейроинфекционного отделения ГКБ №11 под круглосуточным наблюдением специалистов.

Команда, устроившая этот замечательный праздник, пожелала коллективу клиники здоровья и стойкости в этот сложный период, а всем пациентам — скорейшего выздоровления.

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