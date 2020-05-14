В Рязани продолжают дезинфицировать общественный транспорт

Из-за угрозы распространения коронавируса в Рязани ежедневно дезинфицируют общественный транспорт.
В среду, 13 мая, специальными средствами обработали 340 единиц коммерческого и 140 единиц муниципального транспорта.
Дезинфекция проводится перед выпуском подвижного состава на маршруты, а также на конечных остановочных пунктах после каждого рейса. Специальным раствором обрабатываются поручни, ручки сидений, боковые панели и двери.
После завершения работы транспорт обрабатывают с помощью генератора холодного тумана. Это позволяет провести более качественную дезинфекцию.
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