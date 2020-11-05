В Липецкой области хотят ужесточить проведения корпоративов и банкетов

Роспотребнадзор предложил ограничить работу общепитов при проведении корпоративов и банкетов. Об этом пишет GOROD48.

Соответствующее решение было озвучено на заседании регионального оперштаба. В частности, специалисты предлагают ограничить заполняемость зала на 50%.

Кроме того, в одном помещении может находиться только один коллектив. Также хотят ввести и новый интервал между мероприятиями. Региональный Роспотребнадзор предложил увеличить перерыв между праздникам до 2-х часов. За это время сотрудники должны продезинфицировать помещение и провести санитарную обработку всех поверхностей.

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Роспотребнадзор выдвинул такое предложение из-за сложной эпидемиологической ситуации в Липецкой области. Так, за последние сутки в регионе выявили еще 95 новых случаев коронавируса.

Напомним, ранее липчан старше 65-ти лет перевели на самоизоляцию. А после рассказали, что делать работающим пенсионерам. Позже стало известно, что региональный Роспотребнадзор хочет ограничить проведение корпоративов и банкетов.