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Специалист рассказал, какие лекарства нужно принимать при коронавирусе

Елена Лобанова

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала News.ru, какие лекарства следует принимать при заболевании коронавирусом. 

По словам специалиста, при первом же недомогании необходимо обратиться к врачу. При этом, как она считает, у каждого россиянина в аптечке должно быть пять препаратов, способных помочь в экстренных случаях. 

Самый необходимый препарат для снижения температуры — парацетамол. Он всегда должен быть дома у каждого человека. 

— Антибиотики — только не пенициллинового ряда, а макролиды. Их применяют для лечения пневмонии. Но здесь нужно очень внимательно относиться к выбору конкретного препарата, его прописывает врач, — подчеркнула специалист. 

В аптечке должен быть и антивирусный препарат ацикловир. Аспирин также необходим при лечении COVID-19. Он разжижает кровь. 

— Конечно, всегда должны быть лекарства для поддержания здоровья кишечника — это лактобактерии, бифидобактерии. Потому как здоровый кишечник — это 80% нашего иммунитета, — поделилась Людмила Лапа.

Помимо лекарств, необходимо и естественными способами следить за здоровьем. Так, нужно правильно питаться и отказаться от вредной пищи. 

— Нужно чаще проветривать помещения и соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила. А при недомогании не посещать общественных мест, — напомнила Лапа.

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