Специалист рассказал, какие лекарства нужно принимать при коронавирусе

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала News.ru, какие лекарства следует принимать при заболевании коронавирусом.
По словам специалиста, при первом же недомогании необходимо обратиться к врачу. При этом, как она считает, у каждого россиянина в аптечке должно быть пять препаратов, способных помочь в экстренных случаях.
Самый необходимый препарат для снижения температуры — парацетамол. Он всегда должен быть дома у каждого человека.
В аптечке должен быть и антивирусный препарат ацикловир. Аспирин также необходим при лечении COVID-19. Он разжижает кровь.
Помимо лекарств, необходимо и естественными способами следить за здоровьем. Так, нужно правильно питаться и отказаться от вредной пищи.