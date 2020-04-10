Рязанская облдума приняла закон о поддержке малого и среднего бизнеса

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В пятницу, 10 апреля, депутаты Рязанской областной Думы поддержали внесенный губернатором Рязанской области закон по поддержке малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает сайт облдумы.

Наиболее пострадавшими из-за распространения коронавирусной инфекции отраслями экономики были признаны пассажирские и грузоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туристического бизнеса, гостиниц, общественного питания, дополнительного образования, предоставления бытовых услуг населению, услуг в сфере ЖКХ.

– Транспортный налог понижен на 50%, областной бюджет дотирует его в объеме свыше 41 млн рублей, имущественный – практически в два раза, а для организаций, применяющих налог на вмененный доход, – в три раза. Это потребует возмещения из регионального бюджета 99 млн рублей. Но самое революционное нововведение для предпринимателей, работающих по «упрощенке»: для тех, кто использует систему уплаты налога с дохода, с 1 января 2020 года уменьшение составит с 6% до 1%, а при налогообложении «доходы, уменьшенные на величину расходов» с 15% до 5%. Выпадающие доходы по данному направлению составят порядка 158 млн рублей. Всего областной бюджет дотирует почти 299 млн рублей, –  рассказала о мерах депутат Татьяна Гусева.

Она подчеркнула, что эти решения в дополнение к мерам, принятым на федеральном уровне, снизят налоговую нагрузку на организации и индивидуальных предпринимателей.

Малый бизнес дает бюджету региона около 30% налогов, в данной сфере занято более 100 тысяч человек. Сейчас в регионе идет подготовка второго пакета мер поддержки бизнеса и депутаты будт участвовать в этой работе.

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