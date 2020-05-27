Разработаны новые правила работы фитнес-клубов

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Роспотребнадзор разработал новые правила работы фитнес-клубов. Именно их нужно будет придерживаться спортзалам и бассейнам после разрешения на открытие.

Посетить спортзалы можно будет строго по записи. Фитнес-центры должны будут рассчитать количество клиентов с учётом требований предоставить 4 квадратных метра на одного посетителя и 5 квадратных метров площади зеркала воды в бассейне.

Тренажёры должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Такую же дистанцию необходимо держать участникам групповых занятий, сообщает РИА «Новости».