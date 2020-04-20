В Рязанской области коронавирус выявлен у 26 детей

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По данным понедельник, 20 апреля, в Рязанской области выявлено 289 человек с диагнозом COVID-19. Ещё у 27 человек диагноз условно подтверждён.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет – 115 человек, от 46 до 64 лет – 100 человек, от 65 до 80 лет – 40 человек.

Восемь больных коронавирусом старше 80 лет. Среди заболевших есть и дети – 26 человек заражены (9 месяцев; двое по 2 и 4 года; 5; четверо по 8 лет; 9; двое по 11 лет; трое по 12 и 13 лет; 15; двое по 16 и четверо по 17 лет). Ещё у семерых диагноз условно подтверждён.