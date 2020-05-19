В Рязани волонтёры получат премии за вклад в борьбу с коронавирусом

В Рязани наградят волонтёров, активно участвовавших в борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Премии получат 39 студентов РязГМУ им. И.П. Павлова, Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, РГУ имени С.А. Есенина и Рязанского медицинского колледжа.
Наградят и представителей Российского Союза Молодежи и регионального штаба Рязанского регионального отделения организации «Российские студенческие отряды».
Как сообщает сайт регионального правительства, премиями отмечены 59 человек.
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