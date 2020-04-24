В Рязани будут работать три «линии помощи»

С 27 апреля в Рязани вводится разрывной режим работы транспорта. С целью организации этого процесса в городе запущены три «линии помощи». Соответствующее поручение дала глава администрации города Елена Сорокина.
На базе управления транспорта помощь окажут руководителям предприятий, которым необходимо организовать спецрейсы для доставки персонала на работу.
В управлении экономического развития помогут сотрудникам организаций, испытывающих трудности из-за нестандартного графика работы.
Третья «линия помощи» организована для тех, кому с 10.00 до 16.00 потребуется плановая медицинская помощь. Ее работа возложена на управление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи.
«Мы должны быть готовы к оперативному реагированию на обращения жителей, подходить к каждой проблеме индивидуально и принимать соответствующие решения», – отметила Елена Сорокина.
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