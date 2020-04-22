В четверг и пятницу улицы Рязани обработают аэрозольным методом

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Для профилактики распространения коронавируса 23 и 24 апреля в Рязани пройдет аэрозольная обработка города. Дезинфекция будет проводиться с помощью спецтехники, которую предоставила воинская часть Дягилевского военного городка.

Обработка улиц будет проводиться при благоприятной погоде, напоминает администрация города. Сначала втомобили-пылесосы соберут лишнюю пыль и мелкие камни. Затем начнет работу тепловая машина, которая проедет по маршруту в колонне.

Во время обработки улиц общественный транспорт ходить не будет. Движение на участке закроют с 9.00 до 11.30.

23 апреля в тестовом режиме будут обработаны улицы по 1 маршруту:

ул. Московское шоссе – от ж/д моста до ул. Вокзальная;
ул. Московское шоссе – от ул. Вокзальная до ул. Юбилейная;
передвигаются по ул. Юбилейная без обработки;
ул. Крупской;
ул. 7-й Мервинский проезд;
ул. Мервинская – от ул. 7-й Мервинский проезд до ул. Московское шоссе.

Начало перекрытия и работа пылесосов с 9.00. Обработка аэрозольным методом с 10.00 до 11.30. Окончание перекрытия в 11.30.

24 апреля намечена дезинфекция улиц еще по одному маршруту:

ул. Дзержинского – до ул. Гагарина;
ул. Гагарина – до ул. Черновицкая;
ул. Черновицкая – до ул. Гоголя;
ул. Черновицкая – от ул. Гоголя до ул. Гагарина
ул. Черновицкая без обработки от ул. Гагарина до ул. Островского;
ул. Островского – от ул. Черновицкая до ул. Высоковольтная;
ул. Высоковольтная – до ул. Дзержинского;
ул. Высоковольтная – от ул. Дзержинского до ул. Островского
ул. Островского – от ул. Высоковольтная до ул. Чкалова;
ул. Чкалова – от ул. Островского до площади Димитрова.

Начало перекрытия и работа пылесосов с 9.00. Обработка аэрозольным методом с 10.00 до 11.30. Окончание перекрытия в 11.30.

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