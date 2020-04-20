Понедельник, 20 апреля, 2020
6.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Рязанцы продолжают жаловаться на некачественную уборку подъездов

7info 2

В рязанской БСМП организовали специальный штаб врачей

Коронавирус Рязань
В Больнице скорой медицинской помощи организован оперативный штаб докторов, работающих с пациентами, у которых подтвержден диагноз COVID-19 или пневмония. Информация об этом...
Узнать больше

В Рязанской области определены лауреаты премии имени академика В.Ф. Уткина

Новости Рязани
В Рязанской области определены лауреаты премии по науке и технике имени академика В.Ф. Уткина за 2019 год. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай...
Узнать больше

Рязанцам рассказали, как освятить куличи дома

Новости Рязани
В сложившейся эпидемиологической ситуации рязанцам не рекомендовано посещать храмы. Грядёт Пасха. К этому празднику православные привыкли освещать куличи, яйца и прочие пасхальные...
Узнать больше
-

Для профилактики коронавируса в Рязани регулярно дезинфицируют подъезды жилых домов и придомовые территории. Обработка ведётся специальным хлорсодержащим раствором слабой концентрации.

Сотрудники коммунальных служб должны обрабатывать входные группы, домофоны, лестничные пролеты, перила, почтовые ящики, кабины лифтов. Кроме того, обработке подлежат детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы во дворах многоквартирных домов.

Если работы по дезинфекции не проводятся или проводятся некачественно, об этом нужно сообщить по телефонам:

– в свою управляющую компанию;

– в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ – 25-48-69;

– в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области – 21-78-40, 21-78-41, 21-78-24;

– на горячую линию Управления Роспотребнадзора по телефонам – 8 (800) 100-22-62, (4912) 50-64-87;

– единой диспетчерской службы управления ГОиЧС города Рязани – 55-00-41.

Как сообщает сайт администрации города, за выходные о некачественной обработке подъездов или полном ее отсутствии сообщили 11 рязанцев. По всем обращениям проведены проверки.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Детская библиотека-филиал «Росинка» приглашает присоединиться к виртуальной мастерской поделок

Новости Рязани
Рязанские детские библиотеки предлагают читателям новые удаленные форматы обслуживания. В том числе, на виртуальное общение с читателями перешла детская библиотека-филиал №4 «Росинка»...
Узнать больше

В Рязани сгорел автомобиль

Новости Рязани
В понедельник, 20 апреля, в 15.45 на Южном промузле в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской...
Узнать больше

Рязанцев предупредили об ухудшении погоды

Новости Рязани
Во вторник, 21 апреля, на территории Рязанской области местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом говорится в СМС-рассылке...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

#МЫВМЕСТЕ: команда Сергея Пупкова помогает тем, кому это необходимо сегодня

Акценты
Уже более 80 000 волонтёров по всей стране объединились в единую акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, чтобы помочь пожилым людям, оказавшимся в вынужденной самоизоляции...
Узнать больше

Трёхлетнему мальчику срочно требуется помощь

Новости мира
Трёхлетнему Роберту Пластовскому необходимы 1 328 167 рублей на лечение. У Роберта Пластовского – злокачественная опухоль головного мозга, анапластическая астроцитома.
Узнать больше

В Рязанской области в тяжёлом состоянии находятся 13 больных коронавирусом

Коронавирус Рязань
По данным на 20 апреля в больницах Рязани находятся 75 человек с диагнозом COVID-19. Двое из них – дети.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

#МЫВМЕСТЕ: команда Сергея Пупкова помогает тем, кому это необходимо сегодня

Акценты
Уже более 80 000 волонтёров по всей стране объединились в единую акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, чтобы помочь пожилым людям, оказавшимся в вынужденной самоизоляции...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Детская библиотека-филиал «Росинка» приглашает присоединиться к виртуальной мастерской поделок

Житель Кондопоги два года насиловал трех приемных дочерей

В Рязани сгорел автомобиль