Рязанцы продолжают жаловаться на некачественную уборку подъездов

Для профилактики коронавируса в Рязани регулярно дезинфицируют подъезды жилых домов и придомовые территории. Обработка ведётся специальным хлорсодержащим раствором слабой концентрации.
Сотрудники коммунальных служб должны обрабатывать входные группы, домофоны, лестничные пролеты, перила, почтовые ящики, кабины лифтов. Кроме того, обработке подлежат детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы во дворах многоквартирных домов.
Если работы по дезинфекции не проводятся или проводятся некачественно, об этом нужно сообщить по телефонам:
– в свою управляющую компанию;
– в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ – 25-48-69;
– в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области – 21-78-40, 21-78-41, 21-78-24;
– на горячую линию Управления Роспотребнадзора по телефонам – 8 (800) 100-22-62, (4912) 50-64-87;
– единой диспетчерской службы управления ГОиЧС города Рязани – 55-00-41.
Как сообщает сайт администрации города, за выходные о некачественной обработке подъездов или полном ее отсутствии сообщили 11 рязанцев. По всем обращениям проведены проверки.
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