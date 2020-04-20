Как распределилась заболеваемость коронавирусом по районам Рязанской области

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По данным на понедельник, 20 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 316 заболевших и условно зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Приводим данные о количестве заболевших и условно подтверждённых случаях по районам:

г. Рязань — 143

Заокское сельское поселение Рязанского района — 22

Захаровский район — 8 (Безлычное — 3, Смена — 3, Плахино -1, Поливаново — 1)

г. Скопин — 5 Скопинский район — 24 (Павелец 8, Ильинка – 7, Клекотки – 2, Нагиши — 1, Шеелмишево — 1, Отрада — 1, Побединка — 2, Горлово — 1, Петрушино — 1)

г. Михайлов – 20

Михайловский район – 12 (Октябрьский – 5, Стрелецкие выселки – 2, Первомайский — 1, Красное — 1, Березово — 1, Козловка — 1, Фирюлевка — 1)

Касимовский район – 2 (Телебунино – 1, Щербатовка — 1)

г. Касимов — 2

Новомичуринск — 10

Рыбновский район – 10 (Старое Батурино -1, Глебово -3, Горяйново — 3, Глебково – 2, Высокое — 2, Пощупово — 1)

Рязанский район – 9 (Дядьково -1, Абрютино – 3, Подвязье — 2, Секиотово – 1, Насурово- 1, Рожок — 1)

Клепиковский район – 4 (Аверкиево — 4)

г. Спасск – 6

Сасовский район – 5 (Фролово -1, Сотницыно — 1, Кузьминки — 1, Молодёжный — 1, Алешино — 1)

г. Сасово – 7

г. Пронск – 1

г. Рыбное – 2

Шацкий район – 1 (Казачья Слобода – 1)

Ермишь — 1

Сараевский район — 1 (Красная Вершина — 1)

Александро-Невский -1

Милославский район — 1

Шилово — 1

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