Города-побратимы выражают Рязани поддержку в борьбе с коронавирусом

В адрес администрации Рязани приходят письма солидарности от городов-побратимов. Бургомистр Мюнстера Маркус Леве прислал слова поддержки от граждан Мюнстера. Он также отмечает, что режим самоизоляции в этих условиях – одна из наиболее эффективных и оправданных мер.
– Тем не менее, мы должны понимать, что нынешняя ситуация не отражает нас как общество и не соответствует основной идеи нашего сосуществования. Мы держимся вместе, едины духом и важны друг другу», – говорится в письме.
Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила, что рязанская администрация направила письма поддержки в другие города и страны.
– Сейчас как никогда странам и регионам важно выступать единым фронтом, содействовать друг другу, оказывать посильную помощь. В наше нелегкое время так важно чувствовать дружескую поддержку. Вирус не знает границ, и, несмотря на вынужденные меры и ограничения, мы не одиноки, мы вместе, все обязательно будет хорошо!
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