Коронавирус обнаружен во всех районах Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о заболевших COVID-19 по районам области.
В субботу, 23 мая, стало известно, что коронавирус выявлен во всех районах Рязанской области. Первый случай зарегистрирован в Кадомском районе. Заболевший проживает в населённом пункте Старый Кадом.
Всего же на сегодняшний день COVID-19 выявлен у 2953 жителей Рязанской области. В Рязани зарегистрировано 1559 заражённых.
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