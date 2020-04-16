Депутат Рязанской облдумы Станислав Подоль подарил районным больницам 50 защитных костюмов

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Депутат Рязанской областной Думы Станислав Подоль передал врачам Старожиловского и Кораблинского районов 50 защитных костюмов для приёма и лечения граждан, заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт облдумы.

Главный врач Старожиловской районной больницы Андрей Катровский подчеркнул важность защиты для врачей и отметил, что депутат всегда поддерживает больницу.

Старожиловской больнице также была оказана материальная помощь на текущие расходы, необходимые для содержания здания в рабочем состоянии в условиях эпидемии коронавируса. В ближайшее время Станислав Подоль планирует приобрести бесконтактные устройства для измерения температуры.