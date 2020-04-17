Депутат Рязанской облдумы помог в приобретении защитных средств для Рязанской межрайонной больницы

-

Депутат Рязанской областной Думы Владислав Сафронов помог в приобретении защитных средств для Рязанской межрайонной больницы. Об этом сообщает сайт облдумы. Парламентарий выяснил у сотрудников медучреждения, какая помощь им необходима, и выделил финансирование на приобретение средств защиты для медработников, средств дезинфекции, аппаратуры, в том числе для забора мазков при обследовании на коронавирусную инфекцию.

– В эти дни и в России, и во всем мире на передовой в борьбе с коронавирусом находитесь именно вы – люди в белых халатах. И чтобы работать эффективнее и при этом без опасности для своего здоровья, вы обязательно должны быть защищены, – подчеркнул Владислав Сафронов.