Рязанские партийцы поддержали борющихся с коронавирусом медиков

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19 мая активисты регионального отделения партии «Единая Россия» передали продуктовые наборы врачам и сотрудникам медучреждений, работающих в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

В рамках акции «Спасибо врачам», организованной совместно с одной из крупнейших розничных сетей России, было сформировало 550 продуктовых наборов для коллективов учреждений здравоохранения. В городскую больницу скорой медицинской помощи и ОКБ имени Н.А. Семашко их доставили участники предварительного голосования – депутаты Рязанкой областной Думы Александр Шевырев и Сергей Лукьянов, а также заместитель генерального директора завода «Красное Знамя» Тарас Ставер.

«Партия с первых дней распространения опасной инфекции оказывает всю необходимую помощь людям, относящимся к группе риска, а также врачам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом, на которых резко возросла нагрузка», − отметил Александр Шевырев.

По словам главного врача больницы скорой медицинской помощи Виктора Филимонова, любая поддержка, любые позитивные эмоции сейчас важны, потому что они помогают в повседневной работе, настраивают на борьбу с пандемией.

«Сейчас все больницы и поликлиники работают в режиме повышенной готовности. В такое непростое время очень важна любая помощь для медиков, которые сегодня трудятся напряженно», − сказал Сергей Лукьянов.

Напомним, что ранее рязанские единороссы передали в больницу имени Н.А. Семашко и государственный медицинский университет новые автомобили. Кроме этого, учреждениям здравоохранения региона как силами волонтеров, так и по личной инициативе партийцев помогают со средствами индивидуальной защиты, антисептиками.