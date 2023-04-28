Консультационный совет акционеров ВТБ обсудил развитие рынка розничного инвестирования

Общее количество клиентов на брокерском обслуживании в ВТБ на 1 марта 2023 года достигло почти 2,6 млн человек против 2,44 млн на начало года, а количество активных пользователей приложения в месяц составляет 350 тыс. человек. Об этом на заседании Консультационного совета акционеров сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

«Устойчивая тенденция на рост сбережений россиян будет сохраняться, а доля инвестиций в сбережениях – расти: по оценкам ВТБ с 10% в 2023 году до 11% в 2023 и 16% — в 2026 году. Вслед за рыночными тенденциями департамент брокерского обслуживания ВТБ намерен фокусироваться на сохранении и увеличении доли рынка в рублёвых активах. Их объем на конец года составил около 900 млрд руб. Росту, в частности, будет способствовать улучшение цифрового клиентского пути в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» и расширение предлагаемых продуктов и услуг», — сказал Андрей Яцков.

Приложение – основной канал работы розничного инвестора с ВТБ, счет там можно открыть за 3-5 минут, инвесторам доступно более 3700 инструментов Московской биржи, актуальные новости есть не только в текстовом формате, но и в сторис.

В течение года ВТБ внедрил множество новых сервисов для инвесторов. Так, в веб-версии «ВТБ Мои Инвестиции» и в мобильной версии на Android стало возможным открыть брокерский счет с помощью портала Госуслуг в несколько кликов. Стали доступны операции с вечными фьючерсами на валютные пары, новым инструментом для российского инвестора. Расширен перечень валют, доступных к приобретению напрямую на бирже, добавлены турецкие лиры, казахстанские тенге, белорусские рубли и китайские юани.

Кроме того, реализовано цифровое инвестиционное консультирование (услуга Advisory) для сегмента «Привилегия» с высокой степенью автоматизации операций и современным рабочим местом инвестиционного консультанта. Таким образом, инвестиционное консультирование в цифровом формате реализовано для всех клиентских сегментов Банка: робот-советник для массового сегмента Розничного бизнеса, Advisory для сегмента «Привилегия», Advisory Pro – для клиентов сегмента «Private».

Одной из задач ВТБ видит повышение уровня образования инвесторов, для чего в «ВТБ Мои Инвестиции» запущена Школа инвестора. Эта же задача стоит и перед недавно созданной Ассоциации розничных инвесторов, с которой департамент брокерского обслуживания ВТБ готов сотрудничать. Среди других целей ассоциации — представление интересов розничных инвесторов, выстраивание диалога с эмитентами и участниками рынка, профилактика и медиация в урегулировании споров эмитентов и инвесторов, продвижение лучших практик корпоративного управления и обсуждение законодательных инициатив.

В ходе заседания представители департамента брокерского обслуживания ответили на вопросы о мерах по разблокированию иностранных ценных бумаг, инструментах фондового рынка, готовности к внедрению ИИС-3, замещающих облигациях, тарифах.

«Мы получили от акционеров хорошую обратную связь и готовы или уже взяли ряд идей и предложений в проработку. Обязательно продолжим общение как в таком формате, так и на площадке ассоциации розничных инвесторов», — отметил Андрей Яцков.