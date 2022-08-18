Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы снизилась до 6,5 раз

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы, которая увеличилась из-за пожаров в Рязанской области, снизилась до 6,5 раз, сообщается в Telegram-канале Мосэкомониторинга.

Мосэкомониторинг ранее сообщал, что утром 17 августа был зафиксирован 30-процентный рост концентраций загрязняющих веществ в юго-восточных, южных и западных районах города.

«По сравнению с ночными и утренними часами концентрации загрязняющих веществ снизились до 6,5 раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано», — сказано в сообщении.

В Мосэкомониторинге подчеркнули, что экологическая обстановка остается на контроле.

Как сообщал в четверг врио губернатора Рязанской области Павел Малков, в регионе на данный момент действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар, накануне очагов было пять. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В Рязани — смог и запах гари, такие же явления второй день в Москве.