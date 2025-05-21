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Изображение от pvproductions на Freepik
Изображение от pvproductions на Freepik
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Коммунальные тарифы и коварные рифы

7info 2

В середине мая в федеральных СМИ бурно обсуждалась новость о предстоящем с 1 июля всероссийском повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Итак, через месяц с небольшим в нашей стране произойдёт плановая индексация платежей. В среднем по РФ тарифы вырастут на 11,9%. Эту весть не назовешь сенсационной, так как подъем был предусмотрен еще в минувшем году.

Предсказуемый рост

В Рязанском регионе также об увеличении расходов на «коммуналку» было известно заранее. Еще 10 декабря прошлого года губернатор подписал постановление о предельных индексах роста платы за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года. У каждого муниципалитета динамика своя. Например, для Рязани заложены такие параметры подорожания:

  • электроэнергия – на 12,6%;
  • газ – на 10,5%;
  • отопление – на 17,3%;
  • холодное водоснабжение – на 13,7%;
  • горячее водоснабжение – на 16,8%;
  • водоотведение – на 6,4%;
  • обращение с твердыми коммунальными отходами – на 11,9%.

Понятно, что негативных комментариев по поводу очередного роста цен на «коммуналку» появилось множество. Главная претензия – низкое качество услуг и несоответствие объявленного роста уровню повышения реальных доходов.

Жертвы и благодать

Оба тезиса весьма спорны. Безупречной работу коммунальщиков назвать трудно. Особенно эту точку зрения поддержат рязанцы, живущие в районах, где периодически отключают свет или даже газ, граждане, испытывающие дискомфорт от недотопов или перетопов со стороны теплосетей, или те, в чьих дворах скапливаются кучи мусора из-за бездействия соответствующих служб.

Люди, не испытывающие таких неудобств, наверняка более удовлетворены сервисом муниципальных, окружных и региональных предприятий ЖКХ.

Что же касается доходов, то здесь официальные цифры рисуют куда более благостную картину.

По данным Института экономики города, реально располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей и с поправкой на инфляцию) в первом квартале этого года выросли на 8,4% год по отношению к прошлому. У жителей нашего региона, как свидетельствует Рязаньстат за первые два месяца 2025 года (более свежих данных нет), этот показатель возрос на 5,9% по сравнению с цифрами годичной давности.

Кроме того, не будем забывать, что износ тепловых, водопроводных и канализационных сетей на территории региона уже много лет держится на уровне 60-70%.

Очевидно, что индексация необходима в первую очередь для модернизации ветхих коммуникаций. Но одних только наших с вами платежей для решения этой задачи не хватит. На это необходимо федеральное финансирование, на которое Рязань вправе рассчитывать.

Полновластная четверть

Но вернемся к качеству самих услуг и роли собственников жилья в его повышении.

В середине мая стало известно, что в Госдуму скоро могут внести законопроект, позволяющий проводить повторные общие собрания жильцов с кворумом не 50%, а всего 25%.

Если документ примут, то утверждать тарифы, менять управляющую компанию, распределять общее имущество и заниматься благоустройством можно даже если в собрании участвуют четверть всех собственников. Вроде бы прекрасное известие для управляющих компаний и домовых активистов.

Больше не нужно собирать половину собственников — достаточно малой активной группы, чтобы принимать решения за весь дом. Но у этой реформы есть подводные камни, а точнее опасные рифы. С таким маленьким кворумом гораздо легче будет совершать маленькие перевороты, лишать полномочий одну и выбирать другую управляющую компанию, а также манипулировать деньгами, которые каждое домохозяйство вносит в виде тарифов на содержание жилья.

Полагаем, что предполагаемые изменения вполне демократической процедуры могут вызвать не меньше негатива, чем рост коммунальных тарифов.

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