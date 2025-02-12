Комедийный сериал «Телохранители» возвращается на ТНТ

24 февраля на телеканале ТНТ состоится премьера продолжения комедийного сериала «Телохранители» (16+) про трех боксеров из Челябинска, которые стали личными охранниками эксцентричного адвоката и закрепились в Москве.

Если первый сезон рассказывал главным образом про столкновение двух миров — челябинской «пацанской» тусовки и Москвы, то второй обещает углубиться во взаимоотношения героев, которые стали друг другу ближе. К своим ролям возвращается весь каст первого сезона: Олег Гаас (Юрок), Егор Овчинников (Туча), Александр Левин (Ящер), Дмитрий Лысенков (Адвокат), Сергей Маковецкий (Отец адвоката), Инга Оболдина (мама Тучи), Яна Кошкина (жена адвоката Саша) и Кристина Кучеренко (Вероника). Режиссером продолжения стал Владимир Битоков («Хэдшот», «Мама, я дома»). Производство — Norm Production по заказу Comedy Club Production.

В первом сезоне главные герои — боксеры из Челябинска — вылетели из сборной и по воле случая начали работать на скандального столичного адвоката. Теперь Туча, Юрок и Ящер освоились в Москве, но не перестают попадать в ситуации разного градуса безумия. Адвокат продолжит заниматься максимально резонансными делами, а значит, у него прибавится врагов, а у троицы телохранителей — опасной работы.

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Тяжелый график не мешает Юрку продолжать строить отношения с Вероникой. Но их чувствам придется пройти серьезную проверку на прочность, потому что Адвокат против этого союза и готов на всё, чтобы их разлучить. Но и в своей личной жизни Адвокату, который пытается перевоспитать жену, предстоит разобраться. Тотальный контроль над его отцом тоже выходит из-под контроля. Ящер готовится к скорому пополнению в семье, поэтому его экономность и прижимистость выходит на космический уровень. И лишь у «философа» Тучи всё стабильно — обед, сон, вождение комфортабельного автомобиля.

«Телохранители» — это комедия с большим количеством экшна. Александр Левин (у которого, кстати, есть разряд кандидата в мастера спорта по греко-римской борьбе), тренировался с легендарным тренером, действующим профессиональным боксёром Николаем Потаповым, учеником именитого советского боксера Марка Мельцера. А Егор Овчинников ходил на тренировки к Олегу Борисенко, который не первый раз учит актеров технике бокса.

Генеральный продюсер сериала — Вячеслав Дусмухаметов. Продюсеры — Андрей Левин, Роман Новиков, Алан Батаев, Алексей Иванов, Максим Шкаликов. Креативные продюсеры — Алексей Иванов, Максим Шкаликов, Юлия Галиченко. Оператор-постановщик — Василий Григолюнас, Антон Костромин. Художник-постановщик — Руслан Алимов.

Дмитрий Лысенков: «Сериал „Телохранители“ о дружбе простых парней, попавших в чуждый им мир пафосной столицы. Несоответствие их представлений о мире с привычной жизнью адвоката и его окружения и будет рождать комический конфликт. Хотя и сами парни потихоньку начнут увязать в этой роскошной жизни. Но перед лицом реальных проблем ко всем героям будет возвращаться понимание истинных человеческих ценностей, а не придуманных наносных».

Алексей Иванов и Максим Шкаликов, креативные продюсеры проекта: «Герои уже успели адаптироваться к жизни в Москве. Они уже понимают, что „фраппучино“ и „бейгл“ — это не обзывательства. Самое главное, парни не меняют своих жизненных принципов: честность, порядочность и умение дружить. Если первый сезон был больше про столкновение миров, то во втором мы покажем развитие взаимоотношений между героями. Каждому придется измениться, чтобы стать немного лучше».