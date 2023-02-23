Четверг, 23 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Командир отряда из батальона «Листань» поздравил всех с Днём защитника Отечества

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Источник: Телеграм канал Елены Сорокиной

Командир отряда из батальона «Листань», в котором сражаются рязанские казаки, поздравил всех причастных с праздником.

В поздравлении командира с позывным «Доцент» в Telegram канале СВО: Батальон «Листань» говорится:

«Разрешите от лица личного состава батальона ЛИСТАНЬ и от себя лично поздравить всех с праздником — С Днём защитника Отечества! В этот исторический этап нашего государства эти слова – «защитник Отечества» – наиболее актуальны.

Всё общество разделилось на тех, кто называет себя защитником и патриотом, и на тех, кто действительно и есть настоящий патриот нашей страны. Кто с оружием в руках отстаивает наши государственные интересы, кто прилагает все усилия, помогая тем, кто находится на фронте, кто постоянно поддерживает наших воинов. Все они и есть защитники нашей Родины, все те, кому не безразлична судьба нашего народа»

Командир отряда пожелал всем мирного неба над головой и простого человеческого счастья.

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