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Команда КВН «Доктор Хаусс» выступит на музыкальном Кубке губернатора «Поющий Косопуз» в Рязани

7info7

Организаторы музыкального Кубка губернатора по КВН «Поющий Косопуз — 2023» раскрывают секреты предстоящего события. Стало известно, когда состоится масштабный, уже ставший традиционным, летний фестиваль и какая команда выступит в качестве хедлайнера.

Команды КВН поборются за Кубок губернатора 25 августа 2023 года. Пройдёт фестиваль на площадке Зелёного театра ЦПКиО, начало — в 18.00.

В этот вечер рязанцев ждёт сюрприз — с концертом выступит белорусская команда КВН «Доктор Хаусс». «Доктор Хаусс» — чемпионы Высшей лиги КВН 2022 года. Кстати, помогли выбрать в качестве хедлайнера фестиваля эту команду рязанцы, которые проходили опросы в соцсетях и на площадке сайта 7info. Среди финалистов опроса были команды: «Имени меня», «Чернокнижник» и «Доктор Хаусс». Как итог — оргкомитет фестиваля сделал выбор в пользу квнщиков из Белоруссии.

В ближайшее время мы будет информировать вас о подготовке к Кубку губернатора «Поющий Косопуз», о командах, которые примут в нём участие. А также раскроем долгожданные секреты масштабного события.

Предлагаем вспомнить, как прошли прошлые «Косопузы». На нашем сайте есть репортажи с фестиваля 2021 и 2022 года.

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