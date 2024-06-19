Среда, 19 июня, 2024

Когда закончатся ливни, рассказали синоптики

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от tawatchai07 на Freepik

Начало недели в России было ознаменовано двумя циклонами, один из которых бушевал над Русской равниной, а другой — над Сибирью. Однако, по данным «Метеовести», оба вихря уже теряют свою силу.

В европейской части страны сегодня ожидается относительно спокойная погода благодаря промежуточному гребню антициклона. Осадки пройдут лишь на севере и востоке региона, а интенсивные ливни прогнозируются только на берегах Вятки и Кольском полуострове. В то же время, сибирский циклон продолжит бушевать, смещаясь в сторону Прибайкалья.

Однако уже в четверг ситуация изменится. На Русскую равнину прорвется новый атмосферный фронт, а за Уралом начнет формироваться антициклон. Это приведет к усилению осадков в европейской части страны, с эпицентром стихии в центральных областях. Азиатская же часть России, напротив, ожидает улучшения погоды.

В Красноярске сегодня будет прохладно, не выше +16°, завтра температура поднимется всего до +18°. Но уже в пятницу, благодаря солнцу, она вернется к норме. А в выходные ожидается жара: +28…+30°.

В Москве сегодня также солнечно и тепло: +27°. Но завтра снова ожидается сильный ливень с выпадением до 17 мм осадков. Затем стихия начнет стихать, и следующая слабая гроза возможна только в воскресенье. До конца недели температура воздуха в столице будет держаться в пределах +22…+24°.

В Рязани в среду, 19 июня, вероятность осадков оценивается в 57%, а уже завтра она повысится до 73%. В пятницу и субботу также возможны дожди.

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