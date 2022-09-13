Вторник, 13 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Ко Дню города в Касимове открыли Галерею Лебедевых

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Фото из группы Главархитектура Рязанской области ВКонтакте

В Касимове ко Дню города открыли Галерею Лебедевых. На современном выставочном пространстве представлены работы Михаила, Глафиры, Ирины и Дмитрия Лебедевых. Об этом сообщает Главархитектура Рязанской области ВКонтакте.

В рамках проекта пройдут лекции, образовательные программы в сфере народных промыслов, культуры, искусства и музейного дела, а также мастер-классы.

Ко Дню города в Касимове открыли Галерею Лебедевых
Ко Дню города в Касимове открыли Галерею Лебедевых

Такие самобытные культурные проекты делают древний город привлекательным для туристов со всей России, – отмечается в публикации.

В Главархитектуре пообещали развивать Касимов с помощью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах. Также в 2023 году, как ожидается, будет реализован конкурс туристического кода.

Ко Дню города в Касимове открыли Галерею Лебедевых
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