Ко Дню города в Касимове открыли Галерею Лебедевых

В Касимове ко Дню города открыли Галерею Лебедевых. На современном выставочном пространстве представлены работы Михаила, Глафиры, Ирины и Дмитрия Лебедевых. Об этом сообщает Главархитектура Рязанской области ВКонтакте.

В рамках проекта пройдут лекции, образовательные программы в сфере народных промыслов, культуры, искусства и музейного дела, а также мастер-классы.

Такие самобытные культурные проекты делают древний город привлекательным для туристов со всей России, – отмечается в публикации.

В Главархитектуре пообещали развивать Касимов с помощью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах. Также в 2023 году, как ожидается, будет реализован конкурс туристического кода.