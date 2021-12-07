Клим Холодный 8 декабря: что категорически нельзя делать в этот день

Согласно народному календарю, 8 декабря отмечается праздник Клим Холодный. Он носит название в честь почитаемого в этот день святого Климента, апостола от семидесяти.

Что можно и что нельзя делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 8 декабря

На Клима Холодного крестьяне готовились к наступающим холодам, потому что наступление праздника сулило скоро похолодание. Люди доставали тёплые вещи, проверяли запасы дров, утепляли хлева.

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8 декабря хорошо подходит для рукоделия. Правда, вязать, шить и ткать стоит на голодный желудок. Тогда изделия и поделки обретут свойства оберегов.

Сегодня не стоит отправляться в дальние путешествия. Скорее всего, в дороге случится неприятность.

Также не стоит сетовать на холод. Иначе можно заработать тяжёлые болезни.

Народные приметы 8 декабря

Если на Клима Холодного мороз, зима будет снежной, если оттепель – лето бедственным;

Ворона каркает над трубой – к морозу и метели;