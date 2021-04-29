Кегостров в Архангельской области загорелся из-за пала сухой травы

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В четверг, 29 апреля, в Архангельской области загорелись луга. Огонь подошел близко к домам на Кегострове. Об этом сообщает пресс-служба «112».

Сообщение о пожаре поступило в часть примерно в 13:12. Жительница острова сообщила, что примерно в 300 метрах от ее дома горят луга. Ветер несет огонь в сторону жилых домов по улице Аэропортовской и деревни Гневашево.

Спустя примерно два часа, в 15:00, пожар удалось ликвидировать. Спасатели рассказали, что выгорело примерно 3 га травы.

Примечательно, что в этот день в регионе стояла пасмурная погода, а местами даже прошел дождь с градом.