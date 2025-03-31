Карин Кнайсль рассказала о своей жизни в касимовской деревне

Деревня в России — это совершенно иной мир, особая маленькая жизнь. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, делясь впечатлениями от жизни в касимовской деревне Петрушово в программе «Русский ковчег» на телеканале СПАС.

Кнайсль отметила, что деревня — это совсем другая реальность. По её словам, в деревню она переехала по нескольким причинам, и жизнь в сельской местности стала для неё «личным опытом»:

— Я нашла свою Россию, которая представляет собой малую часть большого. Это маленькая деревня, маленькая жизнь, — поделилась Карин.

Экс-глава МИД Австрии рассказала, что у неё есть автомобиль. Для жизни в деревне это очень важно. Например, ей не приходится ходить пешком на рынок за картошкой и молоком.

— При любой возможности я подвожу людей на машине, потому что без машины в сельской местности очень сложно. Я это знаю, — добавила Кнайсль. Реклама

Кнайсль также выразила мнение, что деревни «могли бы становиться живее», поскольку сегодня многие профессии позволяют работать удалённо, в том числе из сельской местности.

Напомним, в феврале Карин Кнайсль прочитала лекцию в РГУ имени С. А. Есенина. Ещё один визит с лекцией в вуз она планирует в конце мая.