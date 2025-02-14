Карин Кнайсль подарила РГУ книгу и пообещала ещё одну лекцию в мае

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своём telegram-канале поделилась впечатлениями от лекции, которую прочитала в РГУ имени С. А. Есенина. Преподаватель поделилась своими размышлениями на тему развития европейской автопромышленности в условиях кризиса.
В посте Карин Кнайсль отмечает, что в дар библиотеке РГУ передала свою книгу Mobiltaetswende. Её политик опубликовала в Австрии в 2020 году. Она обратила внимание, что в вузе есть много молодых коллег, которые говорят по-немецки.
Также экс-глава МИД Австрии пообещала, что прочитает в РГУ ещё одну лекцию в конце мая.