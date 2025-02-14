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Власть и политика

Карин Кнайсль подарила РГУ книгу и пообещала ещё одну лекцию в мае

Валерия Мединская

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своём telegram-канале поделилась впечатлениями от лекции, которую прочитала в РГУ имени С. А. Есенина. Преподаватель поделилась своими размышлениями на тему развития европейской автопромышленности в условиях кризиса.

— Учитывая новые тарифы, объявленные на этой неделе США, европейцы оказались зажатыми между санкциями против России, которая когда-то была важным рынком сбыта, а также протекционизмом США, — резюмировала Кнайсль. — Было приятно читать лекцию внимательной и хорошо информированной аудитории. Помимо студентов, ректорат также пригласил представителей региональной промышленности, многие из которых работали в автомобильном бизнесе.

В посте Карин Кнайсль отмечает, что в дар библиотеке РГУ передала свою книгу Mobiltaetswende. Её политик опубликовала в Австрии в 2020 году. Она обратила внимание, что в вузе есть много молодых коллег, которые говорят по-немецки.

Также экс-глава МИД Австрии пообещала, что прочитает в РГУ ещё одну лекцию в конце мая.

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