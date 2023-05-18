Кандидатуру Дмитрия Лощинина предложили на должность заммэра Рязани

Глава администрации Рязани Елена Сорокина предложила назначить своим заместителем руководителя управления капстроительства мэрии Дмитрия Лощинина.

Ранее Сорокина пояснила необходимость усиления градостроительного блока.

Вопрос изменения структуры администрации рассмотрели 18 мая на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Гордумы.

Предлагается ввести в структуру должность заместителя главы администрации, курирующего управление капитального строительства и управление градостроительства и архитектуры.

Решение примет Рязанская городская Дума.