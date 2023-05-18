Сорокина заявила об усилении градостроительного блока мэрии Рязани

Глава администрации Рязани Елена Сорокина заявила об усилении градостроительного блока мэрии. Пояснения она дала на странице ВКонтакте.

Структура управления городом — не гранитный монумент, она должна решать актуальные задачи, очевидные проблемы.

Первое. Точечная застройка. Сейчас мы пожинаем последствия неграмотных прежних решений. Где обещанные застройщиком парки? — справедливо спрашивают люди. Не хватает социальных объектов. Проблема с парковками.

Вопросов много. Рязанская стройка должна не только обновлять облик города, но и решать социальные, инфраструктурные, транспортные проблемы. Как? Через договорные отношения муниципалитета и застройщика. Фиксируем, кто, где, в какие сроки строит школы, сады, спортобъекты, какой ширины будет дорога, как пройти к остановке, каким будет благоустройство. Издаем документ, который имеет юридическую силу. Таким образом, снимаем справедливые претензии жителей, обеспечиваем современные стандарты городской застройки.

Второе. При поддержке Федерации и области выходим на беспрецедентные объемы муниципальной стройки. Школы, спортивные объекты, коммунальное строительство — сейчас мы закладываем стратегическое развитие города.

Третье. В разы ускоряем расселение аварийного и ветхого жилья. Начинаем реализацию новой программы. Это жизнь и судьба людей, чьи дома признаны аварийными.

Необходима концентрация на градостроительной политике. Но в новых условиях, с новыми возможностями, с высокими требованиями и сверхответственностью. Скажу напрямую — не так, как раньше.

В городе должен быть человек, способный взять ответственность за всю градостроительную политику Рязани и обеспечить комплексный подход в развитии территорий. Жить этим.

В этой связи вношу изменение в структуру администрации, усиливая градостроительный блок. Надеюсь на поддержку депутатов.