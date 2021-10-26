Калужанка пожаловалась, что ее мать с коронавирусом не приняли в больницу

Жительница города Сосенский пожаловалась, что ее мать с коронавирусом отказывались госпитализировать, пишет KP40.RU.

Горожанка рассказала, что у пожилой женщины с 60-процентным поражением легких был подтвержден COVID-19 после КТ.

«Повезли на скорой в Сосновую рощу, мест нет, в Грабцево тоже самое, и что нам делать? Мама с температурой 39 еле на ногах стоит, человеку 60 лет», – возмутилась костромичка.

Утверждается, что пенсионерку несколько часов возили по Калуге, но так и не приняли.

В региональном Минздраве пообещали госпитализировать ее в ближайшее время. Там извинились за случившееся, отметив колоссальную нагрузку здравоохранения.

Заместитель ведомства Илья Соваков уточнил, что женщину положили в БСМП.