Какой праздник 24 марта: приметы, история, важные даты и что нужно знать

24 марта – день, когда народные традиции переплетаются с важными событиями мировой истории. Церковный календарь отмечает память святого Евфимия, а в народных поверьях этот день связан с началом сокодвижения в березах, возвращением птиц и множеством примет, предсказывающих погоду и урожай. Наблюдения за природой в этот период играли важную роль в жизни крестьян. Но 24 марта – это не только день народных традиций, но и дата, напоминающая о глобальных проблемах современности.

Ефимов день

В этот день отмечают память архиепископа Евфимия, жившего в XV веке. Он родился в Новгороде, в семье священнослужителя Михея и его жены Анны, которые долго ждали ребенка и дали обет посвятить его Богу. В возрасте пятнадцати лет юноша принял монашество. В 1429 году его избрали новгородским архиепископом. На этом посту Евфимий активно занимался возведением и реставрацией церквей, а также уделял внимание переписыванию богослужебных книг. Он был известен своей благочестивой жизнью.

На Руси верили, что в этот день начинается сокодвижение в березах. Возвращаются зяблики и чибисы, «просыпается утренняя заря, раздается голос кукушки». С кукованием этой птицы связывали различные поверья. Услышав впервые кукушку, следовало позвенеть монетами, чтобы деньги не переводились. Если кукушка закуковала до распускания листьев на деревьях, это предвещало голод. Но это же являлось знаком, что воры не смогут поживиться в доме.

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В этот день приступали к садовым работам и обращали внимание на погодные приметы. Иней ночью сулил отсутствие снегопада днем. Обильный иней также предвещал ясную погоду. Если к концу марта морозы отступали, ожидали теплое лето. А нашествие мышей на поля считалось предвестием плохого урожая.

Что нельзя делать 24 марта?

Нельзя оставлять грязную посуду на ночь — чтобы не привлечь в дом ссоры и разлад.

Не стоит переезжать или менять место жительства — иначе могут возникнуть трудности в адаптации.

Не рекомендуется загадывать желания на закате — считается, что они не сбудутся.

Нельзя ругаться с соседями — чтобы не навлечь неприятности на свою семью.

Приметы на 24 марта

Если вороны громко каркают — к перемене погоды в ближайшие дни.

Если на небе видны редкие облака — лето будет сухим и жарким.

Увидеть первую зелёную травку — к скорому теплу и благополучию.

Если кошка спит, свернувшись клубком — к похолоданию.

Услышать стук дятла в лесу — к важным новостям или письму.

Всемирный день борьбы против туберкулеза

Эта дата, отмечаемая под эгидой ООН, была учреждена в 1982 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения совместно с Международным союзом против туберкулеза и легочных заболеваний.

Выбор даты празднования связан со столетней годовщиной открытия возбудителя туберкулеза – бациллы Коха. 24 марта 1882 года немецкий ученый-микробиолог Роберт Кох представил в Берлине, в Физиологическом обществе, доклад, в котором впервые описал микобактерию туберкулеза, позже получившую его имя.

Туберкулез является одной из десяти основных причин смертности в мире. Каждый день более 4 тысяч человек умирают от этой болезни, и около 30 тысяч заболевают ею.

В 2014 году была разработана стратегия борьбы с глобальной эпидемией туберкулеза на период с 2016 по 2035 год, целью которой является ликвидация заболевания к 2030 году. Благодаря своевременной диагностике и лечению, заболеваемость туберкулезом снижается примерно на 2% ежегодно.

Изображение Christo Anestev с сайта Pixabay

Международный день борьбы с депрессией

Депрессия является широко распространенным заболеванием. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что около 280 миллионов людей по всему земному шару подвержены депрессивному расстройству.

В Российской империи отменена смертная казнь

24 марта 1753 года Сенат представил доклад, рекомендующий отмену смертной казни. 29 июня того же года, после утверждения доклада, был издан соответствующий сенатский указ. Указ гласил, что смертный приговор может быть вынесен за особо тяжкие преступления, однако приводить его в исполнение запрещалось. Вместо этого преступника подвергали символической казни на плахе, после чего отправляли на пожизненную ссылку в Сибирь. Эта мера рассматривалась как «политическая смерть», поскольку осужденный терял все права, включая сословные, политические и гражданские. В случае особо тяжких преступлений могло быть назначено дополнительное наказание кнутом.

Несмотря на отмену, формально смертная казнь оставалась в перечне наказаний, что позволяло при необходимости возобновить ее применение. Впоследствии, при других правителях России, казни, хоть и редко, но всё же проводились. Тем не менее, на протяжении второй половины XVIII и всего XIX веков смертная казнь в Российской империи оставалась исключительным явлением. К ней прибегали только в отношении наиболее опасных преступников, чьи злодеяния были настолько чудовищными, что требовали высшей меры наказания.

День штурманской службы Военно-воздушных сил России

День специалистов по аэронавигации отмечается в соответствии с указом, изданным Главнокомандующим ВВС России в 2000 году. Выбор даты связан с историческим событием 1916 года, когда по распоряжению генерала Михаила Алексеева, занимавшего должность начальника штаба Верховного главнокомандующего, была учреждена Центральная аэронавигационная станция.