В марте 2023 года в России заработают новые законы. Об этом сообщается в Telegram канале председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей обеспечат мерами соцподдержки по стандартам Российской Федерации. Речь идёт о бесплатной медпомощи, пенсиях и выплатах на детей, пособиях и льготах.

Школьники начальных классов будут получать бесплатные учебники и горячее питание. Для студентов предусмотрены академическая и социальная стипендии.

С 1 марта в Москве, Московской и Белгородской областях заработает эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Такая мера призвана облегчить жизнь маломобильных граждан.

Вступает в силу запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках. До сих пор их могли содержать без еды и воды, в тесноте, без надлежащего ухода. Такие ситуации должны быть исключены.

Подробности законов марта — в карточках.