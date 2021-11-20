Какие права имеют несовершеннолетние — ликбез для суровых и мягких родителей

Довольно часто конфликты между родителями и детьми, даже по самым что не наесть бытовым поводам, возникают из-за незнания обеими сторонами своих юридических прав и обязанностей. Иногда такая безграмотность может не только на некоторое время испортить настроение спорщикам, но и привести к нервному срыву и серьезно повлиять на дальнейшие взаимоотношение между мамами, папами и их чадами. О том, какие основные права имеет ребенок до достижения им совершеннолетия и пойдет речь в этом небольшом обзоре.

Покупатель в коротких штанишках

Прежде всего, отметим, что у российских детей есть все основные права человека: на безопасность, образование, охрану здоровья, частную собственность и свободный труд.

Если говорить конкретно, то с полутора лет ребенок имеет право посещать ясли. а с трех уже может ходить в детский сад.

С шести лет дети не только могут пойти в школу, но и получают право на самостоятельное совершение мелких бытовых сделок (например, покупка канцелярских принадлежностей или продуктов). Уже с восьми лет ребенок может стать членом и участником детского общественного объединения.

С десяти лет он имеет право дать согласие на свое усыновление или передачу в приемную семью, а также выразить свое мнение о том, с кем из своих родителей, расторгающих брак в суде, он хотел бы проживать после развода. Другое дело, учтет ли эти детские аргументы суд.

Подростковый суверенитет

14-летние дети уже могут получить паспорт, давать согласие на изменение своего гражданства и отмену усыновления. С этого возраста у ребенка появляется право быть принятым на работу в свободное от учебы время для выполнения легкого труда не более 24 часов в неделю. Эта привилегия дает возможность без согласия родителей распоряжаться заработком, стипендией и иными доходами. Подростки получают право даже совершать некоторые сделки и подписывать договора, правда если речь заходит о продаже квартиры или дома, то такая операция может быть заблокирована органами опеки, если жилищные условия ребенка после этого ухудшатся.

С 15 лет у подростка появляется право соглашаться или не соглашаться на медицинское вмешательство. С 16 лет молодой человек имеет право работать не более 35 часов в неделю, а также вступить в брак при наличии уважительной причины и разрешения органа местного самоуправления. В Рязани эти функции выполняет городская дума.

Жених, водитель и бунтарь

К уголовной ответственности ребенка могут привлечь с 14 лет. С 16 лет несовершеннолетние несут и уголовную, и административную ответственность. Административный штраф могут назначить, например, за переход дороги в неположенном месте или кражу товаров, которые стоят меньше 1000 Р. Административные штрафы несовершеннолетние платят сами, если у них есть заработок. Но если у ребенка нет дохода, штраф должны заплатить родители. Согласия у родителей спрашивать не будут.

С 16 лет подростки могут водить мопеды, квадроциклы, мини-байки и скутеры. Для этого нужны права категории M или A1. Правда ездить с пассажирами можно будет только с 18 лет.

Дети могут сами защищать свои права, если с ними дурно обращаются. Ребенок с 14 лет может обратиться в орган опеки, написать жалобу в прокуратуру и суд, или прийти в полицию. В России есть специальные лица, которые защищают права детей — уполномоченные по правам ребенка. Свой детский омбудсмен есть и в Рязанской области. К нему может обратиться любой ребенок, проживающий в нашем регионе.