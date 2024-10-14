Как зима изменит ход СВО, рассказали эксперты

Зимние погодные условия могут усложнить ведение боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с NEWS.ru. По его словам, слякоть, грязь, ледяные дожди и низкая облачность в Донбассе в это время года создадут дополнительные трудности для работы боевой техники и авиации, включая беспилотники.
Кроме того, по словам метеоролога, в регионе уже началась метеорологическая осень, которая заметно повлияла на боевые действия.
В свою очередь, военный эксперт Михаил Онуфриенко в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что, несмотря на ухудшение погодных условий, российские войска смогут завершить освобождение Курской области до конца осени. Он также подчеркнул, что зима не приведет к серьезным изменениям в тактике с обеих сторон.
По его мнению, успех российских войск во многом будет зависеть от слабых мест противника и ошибок Вооруженных сил Украины, которые ВС РФ будут стремиться использовать.